Шабалдина Елена Мартыновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабалдина Елена Мартыновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Шабалдин Михей Иванович

Отец ребёнка: Шабалдин Иван Гаврилович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Шабалдин Борис Иванович

Отец ребёнка: Шабалдин Иван Гаврилович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Шабалдин Савелий Иванович

Отец ребёнка: Шабалдин Иван Гаврилович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шабалдин Иван Гаврилович

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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