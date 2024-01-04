Шабалдин Михей Иванович
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Рождение ребёнка
1821
Сын: Шабалдин Герасим Михеевич
Мать ребёнка: Шабалдина Катерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Шабалдин Григорий Михеевич
Мать ребёнка: Шабалдина Катерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Аграфена Михеевна
Мать ребёнка: Шабалдина Катерина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1831