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Шабалдин Михей Иванович

Место рождения

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Шабалдин Иван Гаврилович

Мать: Шабалдина Елена Мартыновна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Шабалдин Герасим Михеевич

Мать ребёнка: Шабалдина Катерина Дмитриевна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Шабалдин Григорий Михеевич

Мать ребёнка: Шабалдина Катерина Дмитриевна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Аграфена Михеевна

Мать ребёнка: Шабалдина Катерина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шабалдина Катерина Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1831
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