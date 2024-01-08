Непомилуева Зинаида Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Башлыков Игорь Николаевич
Отец ребёнка: Башлыков Николай Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Башлыков Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Башлыков Николай Ильич
Бракосочетание
Неизвестно