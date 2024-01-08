Непомилуева Зинаида Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Непомилуева Зинаида Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1950

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Башлыков Игорь Николаевич

Отец ребёнка: Башлыков Николай Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Башлыков Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Башлыков Николай Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Башлыков Николай Ильич

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