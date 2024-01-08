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Башлыков Игорь Николаевич
Башлыков Игорь Николаевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Башлыков Николай Ильич
Мать
Непомилуева Зинаида Степановна
1950 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Башлыков Николай Ильич
Мать:
Непомилуева Зинаида Степановна
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