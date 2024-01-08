Башлыков Николай Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Башлыков Игорь Николаевич
Мать ребёнка: Непомилуева Зинаида Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Башлыков Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Непомилуева Зинаида Степановна
Бракосочетание
Неизвестно