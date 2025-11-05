Широкова (Башкирова) Валентина 03.03.1939 — найти родственников по фамилии на Familio

Широкова (Башкирова) Валентина

Автор
АБ
Бунтин А.

женский, родилась 03.03.1939, Троицкое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область

Отец
Башкиров Тихон1907 г.р.
Мать
Башкирова ?Неизвестно г.р.
Супруги
Широков Владимир01.05.1941 г.р.
Дети
Филатова (Широкова) Ольга20.02.1969 г.р.
Широков АлексейНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1939

Отец: Башкиров Тихон

Мать: Башкирова ?

Троицкое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Широков Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Широков Алексей

Отец ребёнка: Широков Владимир

Упоминание
Неизвестно

www.analizfamilii.ru | https://www.analizfamilii.ru/Bashkirov/proishozhdenie.html | https://www.analizfamilii.ru/Bashkirov/proishozhdenie.html | Исследование истории возникновения фамилии Башкиров открывает забытые страницы жизни и культуры наших предков и может поведать много любопытного о далеком прошлом. | Фамилия Башкиров принадлежит к распространенному и в то же время одному из древнейших типов русских семейных именований, образованных от личного прозвища. | Традиция давать человеку в дополнение к имени, полученному при крещении, индивидуальное прозвище издревле существовала на Руси и сохранялась вплоть до XVII века. Это объясняется тем, что в русской обиходной жизни бытовало относительно немного канонических церковных имен, которые в результате часто повторялись. Запас же прозвищ был неисчерпаем и позволял выделить человека в обществе. Поэтому прозвища были широко употребительны и нередко заменяли крестильные имена не только в обиходе, но и в официальных документах. | В глубокой древности на территории бывшей прародины угорских племен, в Предуралье, поселились башкиры. Именование этой народности, возможно, восходит к сложному тюркскому слову basqurt – «волк-вожак», так как тотемом, священным животным башкиров являлся волк. В 1574 году на месте древнего ногайского поселения Туратау, при слиянии рек Белая и Уфа, была основана столица Башкирии Уфа. А в 1586 году башкиры были приняты в подданство России. Активное участие принимали башкиры в Пугачевском бунте. С этих пор ходят в народе легенды о сподвижнике Пугачева Салавате Юлаеве, прославившемся не только мужеством и отвагой, но и своими песнями. Неудивительно, что среди личных именований россиян еще в древности появились прозвища, указывавшие на принадлежность к этому народу – Башкирец и Башкир. Но следует оговориться, что таким прозвищем могли называть и человека, долго жившего среди башкир или сумевшего перенять особую башкирскую манеру езды на лошади. Возможно, именно таким мастерством и обладал житель Беляковской слободы «Сергей Сергиев сын назвищем Башкир», который в 1671 году был вкладчиком Далматовского монастыря. | В XV–XVI веках на Руси в среде представителей привилегированных сословий начали формироваться фамилии как особые наследуемые семейные именования. Общепринятая модель их образования сложилась не сразу, но уже в XVI веке большинство русских фамилий создавалось путем прибавления суффиксов притяжательных прилагательных -ов/-ев и -ин к основе, которой обычно становилось имя или прозвище отца. Так на основе прозвищного имени Башкир возникла | фамилия Башкиров | ы. Когда именно и где впервые появилась эта фамилия, сказать сегодня без кропотливых генеалогических исследований невозможно. Однако известно, что в 1605 году в Чердыни жил крестьянин Григорий Филиппов сын Башкирев, в 1644 году Осип Исаевич Башкирев был «верстан поместьем», а в деревне Шатской в 1719 году жил работник Иван Емельянович Башкиров. | Очевидно, что фамилия Башкиров имеет интересную многовековую историю и должна быть отнесена к числу старейших родовых именований, свидетельствующих о многообразии путей появления русских фамилий. | Источники: Веселовский С.Б. Ономастикон. М., 1974. Суперанская А.В., Суслова А.В. Современные русские фамилии. 1981. Тупиков Н.М. Словарь древнерусских личных имен. СПб., 1903. Унбегаун Б.-О. Русские фамилии. М., 1995. Брокгауз и Ефрон: Биографии. Россия. CD-ROM. Мосин А. Г. Уральские фамилии. Екатеринбург, 2000.

Рождение ребёнка
20.02.1969

Дочь: Филатова (Широкова) Ольга

Отец ребёнка: Широков Владимир

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