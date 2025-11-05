Широкова (Башкирова) Валентина
женский, родилась 03.03.1939, Троицкое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
ОтецБашкиров Тихон1907 г.р.
МатьБашкирова ?Неизвестно г.р.
Супруги
Широков Владимир01.05.1941 г.р.
Дети
Филатова (Широкова) Ольга20.02.1969 г.р.
Широков АлексейНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1939
Отец: Башкиров Тихон
Мать: Башкирова ?
Троицкое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Широков Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Широков Алексей
Отец ребёнка: Широков Владимир
Упоминание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.02.1969
Дочь: Филатова (Широкова) Ольга
Отец ребёнка: Широков Владимир