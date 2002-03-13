Башкиров Тихон
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти13.03.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Башкиров Степан
Мать: Башкирова ?
Рождение ребёнка
03.03.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Башкирова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Башкирова ?
Смерть
13.03.2002
Первомайский район, Оренбургская область, Россия
Первомайский район, Оренбургская область, Россия
Похороны
Неизвестно
Первомайский район, Оренбургская область, Россия
Первомайский район, Оренбургская область, Россия