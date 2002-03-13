Башкиров Тихон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башкиров Тихон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

13.03.2002

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1881 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Башкиров Степан

Мать: Башкирова ?

Рождение ребёнка
03.03.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Башкирова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Башкирова ?

Смерть
13.03.2002
Первомайский район, Оренбургская область, Россия
Первомайский район, Оренбургская область, Россия
Похороны
Неизвестно
Первомайский район, Оренбургская область, Россия
Первомайский район, Оренбургская область, Россия
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