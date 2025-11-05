Филатова (Широкова) Ольга
женский, родилась 20.02.1969
ОтецШироков Владимир01.05.1941 г.р.
МатьШирокова (Башкирова) Валентина03.03.1939 г.р.
Супруги
Филатов Валерий08.02.1966 г.р.
Дети
(Филатова) Екатерина29.11.1990 г.р.
Логинова (Филатова) Наталья17.09.1993 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1969
Отец: Широков Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филатов Валерий
Рождение ребёнка
29.11.1990
Дочь: (Филатова) Екатерина
Отец ребёнка: Филатов Валерий
Рождение ребёнка
17.09.1993
Дочь: Логинова (Филатова) Наталья
Отец ребёнка: Филатов Валерий
Рождение ребёнка
08.09.2005
Дочь: (Филатова) Ирина
Отец ребёнка: Филатов Валерий
Рождение ребёнка
2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Филатов Валерий