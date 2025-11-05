Филатова (Широкова) Ольга 20.02.1969 — найти родственников по фамилии на Familio
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Филатова (Широкова) Ольга

Автор
АБ
Бунтин А.

женский, родилась 20.02.1969

Отец
Широков Владимир01.05.1941 г.р.
Мать
Широкова (Башкирова) Валентина03.03.1939 г.р.
Супруги
Филатов Валерий08.02.1966 г.р.
Дети
(Филатова) Екатерина29.11.1990 г.р.
Логинова (Филатова) Наталья17.09.1993 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1969

Отец: Широков Владимир

Мать: Широкова (Башкирова) Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филатов Валерий

Рождение ребёнка
29.11.1990

Дочь: (Филатова) Екатерина

Отец ребёнка: Филатов Валерий

Рождение ребёнка
17.09.1993

Дочь: Логинова (Филатова) Наталья

Отец ребёнка: Филатов Валерий

Рождение ребёнка
08.09.2005

Дочь: (Филатова) Ирина

Отец ребёнка: Филатов Валерий

Рождение ребёнка
2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филатов Валерий

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