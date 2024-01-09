Анна Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.09.1931
Сын: Съедин Алексей Степанович
Отец ребёнка: Съедин Степан Фёдорович
Смерть
1983
Романово, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Похоронена на кладбище с. Романово