Анна Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1907 г.р.

Дети

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Съедин Степан Фёдорович

Рождение ребёнка
20.09.1931

Сын: Съедин Алексей Степанович

Отец ребёнка: Съедин Степан Фёдорович

Смерть
1983
Романово, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Похоронена на кладбище с. Романово

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