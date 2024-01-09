Съедин Степан Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1907 ст.
Дата смертиОколо 04.04.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Афанасьевна
Рождение ребёнка
20.09.1931
Сын: Съедин Алексей Степанович
Мать ребёнка: Анна Афанасьевна
Смерть
Около 04.04.1938
Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
https://ru.openlist.wiki/%D0%A1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(1907)