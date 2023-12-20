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Вертков Григорий Тимофеевич

Место рождения

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вертков Тимофей

Мать: не указана

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Верткова -- Евросинья Савинова

Рождение ребёнка
20.04.1861

Дочь: Верткова Ирина Григорьевна

Мать ребёнка: Верткова -- Евросинья Савинова

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.04.1862

Сын: Вертков Семен Григорьевич

Мать ребёнка: Верткова -- Евросинья Савинова

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
12.09.1863

Сын: Вертков Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Верткова -- Евросинья Савинова

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.01.1875

Сын: Вертков Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Верткова -- Евросинья Савинова

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.06.1876

Сын: Вертков Леонтий Григорьевич

Мать ребёнка: Верткова -- Евросинья Савинова

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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