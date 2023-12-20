Вертков Григорий Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вертков Тимофей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.04.1861
Дочь: Верткова Ирина Григорьевна
Мать ребёнка: Верткова -- Евросинья Савинова
Рождение ребёнка
11.04.1862
Сын: Вертков Семен Григорьевич
Мать ребёнка: Верткова -- Евросинья Савинова
Рождение ребёнка
12.09.1863
Мать ребёнка: Верткова -- Евросинья Савинова
Рождение ребёнка
03.01.1875
Сын: Вертков Федор Григорьевич
Мать ребёнка: Верткова -- Евросинья Савинова
Рождение ребёнка
10.06.1876
Сын: Вертков Леонтий Григорьевич
Мать ребёнка: Верткова -- Евросинья Савинова
Смерть
Неизвестно