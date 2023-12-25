Верткова -- Евросинья Савинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВерткова -- Евросинья Савинова

Верткова -- Евросинья Савинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вертков Григорий Тимофеевич

Рождение ребёнка
20.04.1861

Дочь: Верткова Ирина Григорьевна

Отец ребёнка: Вертков Григорий Тимофеевич

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.04.1862

Сын: Вертков Семен Григорьевич

Отец ребёнка: Вертков Григорий Тимофеевич

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
12.09.1863

Сын: Вертков Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Вертков Григорий Тимофеевич

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.01.1875

Сын: Вертков Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Вертков Григорий Тимофеевич

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.06.1876

Сын: Вертков Леонтий Григорьевич

Отец ребёнка: Вертков Григорий Тимофеевич

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.