Верткова -- Евросинья Савинова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.04.1861
Дочь: Верткова Ирина Григорьевна
Отец ребёнка: Вертков Григорий Тимофеевич
Рождение ребёнка
11.04.1862
Сын: Вертков Семен Григорьевич
Отец ребёнка: Вертков Григорий Тимофеевич
Рождение ребёнка
12.09.1863
Отец ребёнка: Вертков Григорий Тимофеевич
Рождение ребёнка
03.01.1875
Сын: Вертков Федор Григорьевич
Отец ребёнка: Вертков Григорий Тимофеевич
Рождение ребёнка
10.06.1876
Сын: Вертков Леонтий Григорьевич
Отец ребёнка: Вертков Григорий Тимофеевич
Смерть
Неизвестно