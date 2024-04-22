Вертков Тимофей
Место рождения
Дата рожденияДо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812
Рождение ребёнка
05.01.1831
Сын: Вертков Савелий Тимофеевич
Мать ребёнка: Верткова -- Анастасия
Рождение ребёнка
1836
Сын: Вертков Дмитрий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1843
Сын: Вертков Кирилл Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Верткова -- Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вертков Григорий Тимофеевич
Смерть
Неизвестно