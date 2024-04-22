Вертков Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вертков Тимофей

Место рождения

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

До 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.01.1831

Сын: Вертков Савелий Тимофеевич

Мать ребёнка: Верткова -- Анастасия

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Вертков Дмитрий Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Вертков Кирилл Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Верткова -- Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вертков Григорий Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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