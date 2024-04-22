Вертков Кирилл Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Вертков Тимофей
Бракосочетание
27.04.1862
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.09.1863
Сын: Вертков Никита Кириллович
Мать ребёнка: Верткова Минадора Терентьевна
Рождение ребёнка
06.02.1902
Дочь: Верткова Агапия Кирилловна
Мать ребёнка: Верткова -- Вера Онисимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно