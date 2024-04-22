Вертков Кирилл Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВертков Кирилл Тимофеевич

Вертков Кирилл Тимофеевич

Место рождения

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Вертков Тимофей

Мать: не указана

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
27.04.1862

Жена: Верткова Минадора Терентьевна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.09.1863

Сын: Вертков Никита Кириллович

Мать ребёнка: Верткова Минадора Терентьевна

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
06.02.1902

Дочь: Верткова Агапия Кирилловна

Мать ребёнка: Верткова -- Вера Онисимовна

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Верткова -- Вера Онисимовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close