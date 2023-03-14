Оболенский Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения1712
Дата смерти1768
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1731
Дочь: Бестужева-Рюмина (Оболенская) Анна Александровна
Мать ребёнка: Оболенская (Милославская) Анна Михайловна
Бракосочетание
1732
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Оболенская Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Оболенская (Милославская) Анна Михайловна
Рождение ребёнка
03.06.1742
Сын: Оболенский Пётр Александрович
Мать ребёнка: Оболенская (Милославская) Анна Михайловна
Смерть
1768
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург