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Оболенский Александр Михайлович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1712

Дата смерти

1768

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1731

Дочь: Бестужева-Рюмина (Оболенская) Анна Александровна

Мать ребёнка: Оболенская (Милославская) Анна Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1732

Жена: Оболенская (Милославская) Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1734

Дочь: Оболенская Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Оболенская (Милославская) Анна Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.06.1742

Сын: Оболенский Пётр Александрович

Мать ребёнка: Оболенская (Милославская) Анна Михайловна

Смерть
1768
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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