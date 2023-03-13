Бестужева-Рюмина (Оболенская) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бестужева-Рюмина (Оболенская) Анна Александровна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1731

Дата смерти

28.02.1775

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Оболенский Александр Михайлович

Мать: Оболенская (Милославская) Анна Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бестужева-Рюмина Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Бестужев-Рюмин Алексей Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бестужев-Рюмин Алексей Степанович

Смерть
28.02.1775
Москва, город федерального значения Москва
Место погребения: Ново-Иерусалимский монастырь, Воскресенск, Московская Губерния, Российская Империя

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