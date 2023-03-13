Бестужева-Рюмина (Оболенская) Анна Александровна
Место рождения
Дата рождения1731
Дата смерти28.02.1775
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бестужева-Рюмина Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Бестужев-Рюмин Алексей Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.02.1775
Место погребения: Ново-Иерусалимский монастырь, Воскресенск, Московская Губерния, Российская Империя