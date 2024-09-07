Шилин Василий Варфоломеевич
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти1942
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Шилин Варфоломей Тимофеевич
Мать: Шилина Лукерья
Бракосочетание
21.02.1928
Рождение ребёнка
10.03.1937
Мать ребёнка: Иванова Любовь Акиндиновна
Смерть
1942
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
"Василия Шилина немцы арестовали с товарищами в октябре 1942 года. Их расстреляли в Вишанках за Смоленском"