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Шилин Василий Варфоломеевич

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Место рождения

Плотники, Погостовская волость, Краснинский уезд

Дата рождения

1896

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Шилин Варфоломей Тимофеевич

Мать: Шилина Лукерья

Плотники, Погостовская волость, Краснинский уезд
Бракосочетание
21.02.1928

Жена: Иванова Любовь Акиндиновна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.03.1937

Сын: Иванов Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Иванова Любовь Акиндиновна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1942
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
"Василия Шилина немцы арестовали с товарищами в октябре 1942 года. Их расстреляли в Вишанках за Смоленском"

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