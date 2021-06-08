Иванов Виктор Васильевич 10.03.1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иванов Виктор Васильевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

10.03.1937

Дата смерти

08.06.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1937

Отец: Шилин Василий Варфоломеевич

Мать: Иванова Любовь Акиндиновна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
24.03.1963

Жена: Иванова (Тягунова) Людмила Федоровна

Рождение ребёнка
16.04.1964

Дочь: Иванова Светлана Викторовна

Мать ребёнка: Иванова (Тягунова) Людмила Федоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.12.1971

Сын: Иванов Владимир Викторович

Мать ребёнка: Иванова (Тягунова) Людмила Федоровна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
08.06.2021
Москва, город федерального значения Москва

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