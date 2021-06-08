Иванов Виктор Васильевич
Место рождения
Дата рождения10.03.1937
Дата смерти08.06.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1937
Бракосочетание
24.03.1963
Рождение ребёнка
16.04.1964
Дочь: Иванова Светлана Викторовна
Мать ребёнка: Иванова (Тягунова) Людмила Федоровна
Рождение ребёнка
10.12.1971
Сын: Иванов Владимир Викторович
Мать ребёнка: Иванова (Тягунова) Людмила Федоровна
Смерть
08.06.2021