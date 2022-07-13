Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1825
Сын: Симдянкин Ермолай Спиридонович
Отец ребёнка: Симдянкин Спиридон Андреевич
Рождение ребёнка
1828
Сын: Симдянкин Роман Спиридонович
Отец ребёнка: Симдянкин Спиридон Андреевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Симдянкин Спиридон Андреевич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Симдянкин Спиридон Андреевич
Смерть
Неизвестно