Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симдянкин Спиридон Андреевич

Рождение ребёнка
1825

Сын: Симдянкин Ермолай Спиридонович

Отец ребёнка: Симдянкин Спиридон Андреевич

Рождение ребёнка
1828

Сын: Симдянкин Роман Спиридонович

Отец ребёнка: Симдянкин Спиридон Андреевич

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Симдянкин Спиридон Андреевич

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Симдянкин Спиридон Андреевич

Смерть
Неизвестно

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