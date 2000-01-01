Симдянкин Ермолай Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Симдянкин Спиридон Андреевич
Мать: Матрена
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Неонила Ермолаевна
Мать ребёнка: Федора Сергеевна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Симдянкин Павел Ермолаевич
Мать ребёнка: Федора Сергеевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Марфа Ермолаевна
Мать ребёнка: Федора Сергеевна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Татьяна Ермолаевна
Мать ребёнка: Федора Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федора Сергеевна
Смерть
Неизвестно