Симдянкин Ермолай Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симдянкин Ермолай Спиридонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Симдянкин Спиридон Андреевич

Мать: Матрена

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Неонила Ермолаевна

Мать ребёнка: Федора Сергеевна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Симдянкин Павел Ермолаевич

Мать ребёнка: Федора Сергеевна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Марфа Ермолаевна

Мать ребёнка: Федора Сергеевна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Татьяна Ермолаевна

Мать ребёнка: Федора Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федора Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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