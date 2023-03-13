Телинъ Федоръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Телинъ Гавріилъ
Рождение ребёнка
20.08.1904
Сын: Телинъ Петръ
Мать ребёнка: Телина Матрона
Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1907
Сын: Телинъ Григорий
Мать ребёнка: Телина Матрона
Рождение ребёнка
28.08.1909
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Телина Матрона
Рождение ребёнка
12.05.1911
Сын: Телинъ Григорий
Мать ребёнка: Телина Матрона
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Телина Матрона