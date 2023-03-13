Телинъ Федоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телинъ Федоръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Телинъ Гавріилъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1904

Сын: Телинъ Петръ

Мать ребёнка: Телина Матрона

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1907

Сын: Телинъ Григорий

Мать ребёнка: Телина Матрона

Рождение ребёнка
28.08.1909

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Телина Матрона

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.05.1911

Сын: Телинъ Григорий

Мать ребёнка: Телина Матрона

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Телина Матрона

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