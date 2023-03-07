Телина (Калинина) Матрона
Место рождения
Дата рождения1883
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Калинина Антоній
Мать: $110
Рождение ребёнка
20.08.1904
Сын: Телинъ Петръ
Отец ребёнка: Телинъ Федоръ
Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1907
Сын: Телинъ Григорий
Отец ребёнка: Телинъ Федоръ
Рождение ребёнка
28.08.1909
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Телинъ Федоръ
Рождение ребёнка
12.05.1911
Сын: Телинъ Григорий
Отец ребёнка: Телинъ Федоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Телинъ Федоръ