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Телина (Калинина) Матрона

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Место рождения

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область

Дата рождения

1883

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Калинина Антоній

Мать: $110

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.08.1904

Сын: Телинъ Петръ

Отец ребёнка: Телинъ Федоръ

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1907

Сын: Телинъ Григорий

Отец ребёнка: Телинъ Федоръ

Рождение ребёнка
28.08.1909

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Телинъ Федоръ

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.05.1911

Сын: Телинъ Григорий

Отец ребёнка: Телинъ Федоръ

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телинъ Федоръ

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