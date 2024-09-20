Горшкова (Гуляева) Христина Александровна
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Бракосочетание
21.01.1832
Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
28.04.1837
Отец ребёнка: Горшков Павел Никифорович
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Горшков Павел Никифорович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Горшкова) Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Горшков Павел Никифорович
Рождение ребёнка
24.10.1849
Дочь: (Горшкова) Анастасия Павловна
Отец ребёнка: Горшков Павел Никифорович
Смерть
Неизвестно