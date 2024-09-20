Горшкова (Гуляева) Христина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшкова (Гуляева) Христина Александровна

Место рождения

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Гуляев Александр Васильевич

Мать: Гуляева (Богачева) Анна Васильевна

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
21.01.1832

Муж: Горшков Павел Никифорович

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
28.04.1837

Сын: Горшков Семен Павлович

Отец ребёнка: Горшков Павел Никифорович

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1841

Сын: Горшков Ефим Павлович

Отец ребёнка: Горшков Павел Никифорович

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Горшкова) Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Горшков Павел Никифорович

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
24.10.1849

Дочь: (Горшкова) Анастасия Павловна

Отец ребёнка: Горшков Павел Никифорович

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно

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