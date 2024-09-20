Горшков Павел Никифорович
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1832
Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
28.04.1837
Мать ребёнка: Горшкова (Гуляева) Христина Александровна
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Горшкова (Гуляева) Христина Александровна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Горшкова) Екатерина Павловна
Мать ребёнка: Горшкова (Гуляева) Христина Александровна
Рождение ребёнка
24.10.1849
Дочь: (Горшкова) Анастасия Павловна
Мать ребёнка: Горшкова (Гуляева) Христина Александровна
Смерть
Неизвестно