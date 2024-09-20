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Горшков Павел Никифорович

Место рождения

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
21.01.1832

Жена: Горшкова (Гуляева) Христина Александровна

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
28.04.1837

Сын: Горшков Семен Павлович

Мать ребёнка: Горшкова (Гуляева) Христина Александровна

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1841

Сын: Горшков Ефим Павлович

Мать ребёнка: Горшкова (Гуляева) Христина Александровна

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Горшкова) Екатерина Павловна

Мать ребёнка: Горшкова (Гуляева) Христина Александровна

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
24.10.1849

Дочь: (Горшкова) Анастасия Павловна

Мать ребёнка: Горшкова (Гуляева) Христина Александровна

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно

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