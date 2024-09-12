Пономарева (Гуляева) Агриппина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева (Гуляева) Агриппина Александровна

Место рождения

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Гуляев Александр Васильевич

Мать: Гуляева (Богачева) Анна Васильевна

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Черноскулова (Пономарева) Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Пономарев Иван Николаевич

Бракосочетание
07.02.1821

Муж: Пономарев Иван Николаевич

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
10.03.1826

Сын: Пономарев Василий Иванович

Отец ребёнка: Пономарев Иван Николаевич

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Дубынина (Пономарева) Зиновия Ивановна

Отец ребёнка: Пономарев Иван Николаевич

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Пономарева) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Пономарев Иван Николаевич

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
11.02.1836

Сын: Пономарев Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Пономарев Иван Николаевич

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Пономарева) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Пономарев Иван Николаевич

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
05.07.1845

Сын: Пономарев Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Пономарев Иван Николаевич

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно

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