Пономарева (Гуляева) Агриппина Александровна
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Черноскулова (Пономарева) Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Пономарев Иван Николаевич
Бракосочетание
07.02.1821
Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
10.03.1826
Сын: Пономарев Василий Иванович
Отец ребёнка: Пономарев Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Дубынина (Пономарева) Зиновия Ивановна
Отец ребёнка: Пономарев Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Пономарева) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Пономарев Иван Николаевич
Рождение ребёнка
11.02.1836
Сын: Пономарев Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Пономарев Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Пономарева) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Пономарев Иван Николаевич
Рождение ребёнка
05.07.1845
Сын: Пономарев Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Пономарев Иван Николаевич
Смерть
Неизвестно