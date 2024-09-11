Черноскулова (Пономарева) Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерноскулова (Пономарева) Параскева Ивановна

Черноскулова (Пономарева) Параскева Ивановна

Место рождения

Малое Кабанье

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Пономарев Иван Николаевич

Мать: Пономарева (Гуляева) Агриппина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Черноскулова) Параскева Гавриловна

Отец ребёнка: Черноскулов Гаврил Васильевич

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черноскулов Гаврил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Черноскулова) Домна Гавриловна

Отец ребёнка: Черноскулов Гаврил Васильевич

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуляева (Черноскулова) Апполинария Гавриловна

Отец ребёнка: Черноскулов Гаврил Васильевич

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
01.06.1845

Дочь: (Черноскулова) Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Черноскулов Гаврил Васильевич

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
20.12.1846

Дочь: (Черноскулова) Анастасия Гавриловна

Отец ребёнка: Черноскулов Гаврил Васильевич

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
26.03.1851

Дочь: (Черноскулова) Феодосия Гавриловна

Отец ребёнка: Черноскулов Гаврил Васильевич

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
04.07.1852

Сын: Черноскулов Сергей Гаврилович

Отец ребёнка: Черноскулов Гаврил Васильевич

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
22.10.1861

Сын: Черноскулов Яков Гаврилович

Отец ребёнка: Черноскулов Гаврил Васильевич

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.