Черноскулова (Пономарева) Параскева Ивановна
Место рожденияМалое Кабанье
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Черноскулова) Параскева Гавриловна
Отец ребёнка: Черноскулов Гаврил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Черноскулова) Домна Гавриловна
Отец ребёнка: Черноскулов Гаврил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гуляева (Черноскулова) Апполинария Гавриловна
Отец ребёнка: Черноскулов Гаврил Васильевич
Рождение ребёнка
01.06.1845
Дочь: (Черноскулова) Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Черноскулов Гаврил Васильевич
Рождение ребёнка
20.12.1846
Дочь: (Черноскулова) Анастасия Гавриловна
Отец ребёнка: Черноскулов Гаврил Васильевич
Рождение ребёнка
26.03.1851
Дочь: (Черноскулова) Феодосия Гавриловна
Отец ребёнка: Черноскулов Гаврил Васильевич
Рождение ребёнка
04.07.1852
Сын: Черноскулов Сергей Гаврилович
Отец ребёнка: Черноскулов Гаврил Васильевич
Рождение ребёнка
22.10.1861
Сын: Черноскулов Яков Гаврилович
Отец ребёнка: Черноскулов Гаврил Васильевич
Смерть
Неизвестно