Грек Феодосия Даниловна
Место рождения
Дата рождения1720
Дата смертиПосле 1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Бракосочетание
До 1765
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Грек Кирилл Алексеевич
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Анастасия Кирилл
Отец ребёнка: Грек Кирилл Алексеевич
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Наталья Кирилловна
Отец ребёнка: Грек Кирилл Алексеевич
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Грек Кирилл Алексеевич
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Матрона Кирилловна
Отец ребёнка: Грек Кирилл Алексеевич
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Анастасия Кирилловна
Отец ребёнка: Грек Кирилл Алексеевич
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Торгунова Наталья Кирилловна
Отец ребёнка: Грек Кирилл Алексеевич
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Матрона Кирилловна
Отец ребёнка: Грек Кирилл Алексеевич
Смерть
После 1791
Похороны
Неизвестно