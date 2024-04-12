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Грек Феодосия Даниловна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1720

Дата смерти

После 1791

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1765

Муж: Грек Кирилл Алексеевич

Рождение ребёнка
1767

Сын: Грек Мирон Кириллович

Отец ребёнка: Грек Кирилл Алексеевич

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Анастасия Кирилл

Отец ребёнка: Грек Кирилл Алексеевич

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Наталья Кирилловна

Отец ребёнка: Грек Кирилл Алексеевич

Рождение ребёнка
1772

Сын: Грек Кондрат Кириллович

Отец ребёнка: Грек Кирилл Алексеевич

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Матрона Кирилловна

Отец ребёнка: Грек Кирилл Алексеевич

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Анастасия Кирилловна

Отец ребёнка: Грек Кирилл Алексеевич

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Торгунова Наталья Кирилловна

Отец ребёнка: Грек Кирилл Алексеевич

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Матрона Кирилловна

Отец ребёнка: Грек Кирилл Алексеевич

Смерть
После 1791
Похороны
Неизвестно
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