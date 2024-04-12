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Грек Мирон Кириллович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Грек Кирилл Алексеевич

Мать: Грек Феодосия Даниловна

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Домникия Мироновна

Мать ребёнка: Грек Матрона Пантелеймоновна

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Евдокия Мироновна

Мать ребёнка: Грек Матрона Пантелеймоновна

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Васса Мироновна

Мать ребёнка: Грек Матрона Пантелеймоновна

Рождение ребёнка
1797

Сын: Грек Лукьян Миронович

Мать ребёнка: Грек Матрона Пантелеймоновна

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Евдокия Мироновна

Мать ребёнка: Грек Матрона Пантелеймоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грек Матрона Пантелеймоновна

Смерть
Неизвестно
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