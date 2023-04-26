Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИрина

Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Спиридон Савельев

Отец ребёнка: Савелий Иванов

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Агафья Савельева

Отец ребёнка: Савелий Иванов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Анна Савельева

Отец ребёнка: Савелий Иванов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Данила Савельев

Отец ребёнка: Савелий Иванов

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Фекла Савельева

Отец ребёнка: Савелий Иванов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.