Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Спиридон Савельев
Отец ребёнка: Савелий Иванов
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Агафья Савельева
Отец ребёнка: Савелий Иванов
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Анна Савельева
Отец ребёнка: Савелий Иванов
Рождение ребёнка
1828
Сын: Данила Савельев
Отец ребёнка: Савелий Иванов
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Фекла Савельева
Отец ребёнка: Савелий Иванов
Смерть
Неизвестно