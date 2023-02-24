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Данила Савельев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1802 г.р.

Мать

1800 г.р.

Жена

1827 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Савелий Иванов

Мать: Ирина

Место жительства
28.04.1835
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
№8 ревизии - 1
Бракосочетание
13.07.1847

Жена: Матрена Антонова

Рождение ребёнка
1850

Сын: Филип Данилов

Мать ребёнка: Матрена Антонова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1851
ст. Якши-Янгизставская, Киргизская степь
Смерть
Неизвестно
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