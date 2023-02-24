Данила Савельев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Савелий Иванов
Мать: Ирина
Место жительства
28.04.1835
№8 ревизии - 1
Бракосочетание
13.07.1847
Жена: Матрена Антонова
Рождение ребёнка
1850
Сын: Филип Данилов
Мать ребёнка: Матрена Антонова
Место жительства
1851
ст. Якши-Янгизставская, Киргизская степь
Смерть
Неизвестно