Анна Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Савельева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1854

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: Петр Сидоров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.08.1866

Дочь: Наталья Петрова

Отец ребёнка: Петр Сидоров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.08.1866

Дочь: Васса Петрова

Отец ребёнка: Петр Сидоров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Екатерина Петрова

Отец ребёнка: Петр Сидоров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Сидоров

Смерть
Неизвестно
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