Анна Савельева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1854
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Петр Сидоров
Рождение ребёнка
13.08.1866
Дочь: Наталья Петрова
Отец ребёнка: Петр Сидоров
Рождение ребёнка
13.08.1866
Дочь: Васса Петрова
Отец ребёнка: Петр Сидоров
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Екатерина Петрова
Отец ребёнка: Петр Сидоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Сидоров
Смерть
Неизвестно