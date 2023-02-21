Шигаева Галина Арамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Арам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шигаев Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шигаев Иван Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шигаев Иван Ильич
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно