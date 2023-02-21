Шигаева Галина Арамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шигаева Галина Арамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Арам

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шигаев Юрий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шигаев Иван Ильич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шигаев Иван Ильич

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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