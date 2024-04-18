Павлов Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения29.05.1913 ст.
Дата смерти15.07.1913 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
29.05.1913 ст.
ГАРО 803-2-2562 л. 94об. запись №21 Копия записи имеется
Крещение
31.05.1913 ст.
Богоявленская церковь станицы Каргальской Восприемники: Арьков Иван Александрович ст. Каргальская, сын казака Иванникова Марфа Артемовна, дочь казака ГАРО 803-2-2562 л. 94об. запись №21 Копия записи... Показать все
Смерть
15.07.1913 ст.
Умер от младенческой в 1,5 мес. Похоронен 16.07.1913 ГАРО 803-2-2562 л. 119об. запись №16