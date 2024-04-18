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Павлов Иван Васильевич

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Место рождения

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

29.05.1913 ст.

Дата смерти

15.07.1913 ст.

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

Около 1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1913 ст.

Отец: Павлов Василий Дмитриевич

Мать: Павлова Мария Алексеевна

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
ГАРО 803-2-2562 л. 94об. запись №21 Копия записи имеется
Крещение
31.05.1913 ст.
Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Богоявленская церковь станицы Каргальской Восприемники: Арьков Иван Александрович ст. Каргальская, сын казака Иванникова Марфа Артемовна, дочь казака ГАРО 803-2-2562 л. 94об. запись №21 Копия записи... Показать все
Смерть
15.07.1913 ст.
Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Умер от младенческой в 1,5 мес. Похоронен 16.07.1913 ГАРО 803-2-2562 л. 119об. запись №16
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