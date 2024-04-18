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Павлова Мария Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 04.06.1895 ст.

Сын: Павлов Федор Васильевич

Отец ребёнка: Павлов Василий Дмитриевич

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
ГАРО 803-2-959 л. 62об. запись №33 Копия записи имеется
Рождение ребёнка
Около 1897 ст.

Дочь: Павлова Вера Васильевна

Отец ребёнка: Павлов Василий Дмитриевич

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
18.12.1900 ст.

Дочь: Павлова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Павлов Василий Дмитриевич

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
ГАРО 803-2-290 л. 25об. №41 Копия записи имеется
Рождение ребёнка
Вычислено 1904 ст.

Дочь: Павлова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Павлов Василий Дмитриевич

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Год рождения вычислен из записи о смерти
Рождение ребёнка
05.01.1907 ст.

Дочь: Павлова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Павлов Василий Дмитриевич

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
ГАРО 803-2-1952 л. 135об. запись №5 Копия записи имеется
Рождение ребёнка
01.07.1908 ст.

Дочь: Павлова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Павлов Василий Дмитриевич

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
ГАРО 803-2-1952 л. 183об. запись №28 Копия записи имеется
Рождение ребёнка
29.11.1909 ст.

Сын: Павлов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Павлов Василий Дмитриевич

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
ГАРО 803-2-2051 л. 66об. запись №58 Копия записи имеется
Рождение ребёнка
29.05.1913 ст.

Сын: Павлов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Павлов Василий Дмитриевич

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
ГАРО 803-2-2562 л. 94об. запись №21 Копия записи имеется
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Василий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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