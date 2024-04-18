Павлова Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 04.06.1895 ст.
Отец ребёнка: Павлов Василий Дмитриевич
ГАРО 803-2-959 л. 62об. запись №33 Копия записи имеется
Рождение ребёнка
Около 1897 ст.
Дочь: Павлова Вера Васильевна
Отец ребёнка: Павлов Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
18.12.1900 ст.
Дочь: Павлова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Павлов Василий Дмитриевич
ГАРО 803-2-290 л. 25об. №41 Копия записи имеется
Рождение ребёнка
Вычислено 1904 ст.
Дочь: Павлова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Павлов Василий Дмитриевич
Год рождения вычислен из записи о смерти
Рождение ребёнка
05.01.1907 ст.
Дочь: Павлова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Павлов Василий Дмитриевич
ГАРО 803-2-1952 л. 135об. запись №5 Копия записи имеется
Рождение ребёнка
01.07.1908 ст.
Дочь: Павлова Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Павлов Василий Дмитриевич
ГАРО 803-2-1952 л. 183об. запись №28 Копия записи имеется
Рождение ребёнка
29.11.1909 ст.
Сын: Павлов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Павлов Василий Дмитриевич
ГАРО 803-2-2051 л. 66об. запись №58 Копия записи имеется
Рождение ребёнка
29.05.1913 ст.
Отец ребёнка: Павлов Василий Дмитриевич
ГАРО 803-2-2562 л. 94об. запись №21 Копия записи имеется
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно