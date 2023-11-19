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Евдокимова Дарья Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1991

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1991

Отец: Евдокимов Сергей Валентинович

Мать: Калугина Любовь Петровна

Бракосочетание
05.11.2016

Муж: Тимербулатов Айрат Радикович

Салават, город Салават, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.03.2019

Сын: Тимербулатов Даниил Айратович

Отец ребёнка: Тимербулатов Айрат Радикович

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
06.06.2023

Дочь: Тимербулатова Софья Айратовна

Отец ребёнка: Тимербулатов Айрат Радикович

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область

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