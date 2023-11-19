Евдокимова Дарья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1991
Бракосочетание
05.11.2016
Салават, город Салават, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.03.2019
Сын: Тимербулатов Даниил Айратович
Отец ребёнка: Тимербулатов Айрат Радикович
Рождение ребёнка
06.06.2023
Дочь: Тимербулатова Софья Айратовна
Отец ребёнка: Тимербулатов Айрат Радикович