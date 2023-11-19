Евдокимов Сергей Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимов Сергей Валентинович

Место рождения

Златоустовка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.01.1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1966 г.р.

Дети

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Златоустовка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
16.07.1988

Жена: Калугина Любовь Петровна

Бала-Четырман, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.10.1989

Сын: Евдокимов Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Калугина Любовь Петровна

Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.05.1991

Дочь: Евдокимова Дарья Сергеевна

Мать ребёнка: Калугина Любовь Петровна

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