Евдокимов Сергей Валентинович
Место рождения
Дата рождения01.01.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.07.1988
Жена: Калугина Любовь Петровна
Бала-Четырман, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.10.1989
Сын: Евдокимов Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: Калугина Любовь Петровна
Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.05.1991
Дочь: Евдокимова Дарья Сергеевна
Мать ребёнка: Калугина Любовь Петровна