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Калугина Любовь Петровна

Место рождения

Нордовка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

04.11.1966

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1966

Отец: Калугин Пётр Александрович

Мать: Калугина (Русских) Валентина Осиповна

Нордовка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
16.07.1988

Муж: Евдокимов Сергей Валентинович

Бала-Четырман, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.10.1989

Сын: Евдокимов Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Евдокимов Сергей Валентинович

Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.05.1991

Дочь: Евдокимова Дарья Сергеевна

Отец ребёнка: Евдокимов Сергей Валентинович

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