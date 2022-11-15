Калугина Любовь Петровна
Место рождения
Дата рождения04.11.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1966
Бракосочетание
16.07.1988
Бала-Четырман, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.10.1989
Сын: Евдокимов Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Евдокимов Сергей Валентинович
Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.05.1991
Дочь: Евдокимова Дарья Сергеевна
Отец ребёнка: Евдокимов Сергей Валентинович