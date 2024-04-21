Ашуха Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ашуха Иван Лаврентьевич
Мать: Плотникова Нина Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ашуха (Макарова) Марина Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ашуха Григорий Александрович
Мать ребёнка: Ашуха (Макарова) Марина Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ашуха Семен Александрович
Мать ребёнка: Ашуха (Макарова) Марина Владимировна