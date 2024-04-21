Ашуха Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ашуха Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ашуха Иван Лаврентьевич

Мать: Плотникова Нина Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ашуха Иван Александрович

Мать ребёнка: Ашуха (Макарова) Марина Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ашуха Григорий Александрович

Мать ребёнка: Ашуха (Макарова) Марина Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ашуха Семен Александрович

Мать ребёнка: Ашуха (Макарова) Марина Владимировна

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