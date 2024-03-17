Ашуха (Макарова) Марина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ашуха (Макарова) Марина Владимировна

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Место рождения

Ереван, Армянская ССР

Дата рождения

29.01.1965

Пол

Женский

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1965

Отец: Армянин Неизвестный

Мать: Эмма Владимировна

Ереван, Армянская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ашуха Иван Александрович

Отец ребёнка: Ашуха Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ашуха Григорий Александрович

Отец ребёнка: Ашуха Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ашуха Семен Александрович

Отец ребёнка: Ашуха Александр Иванович

Место жительства
Неизвестно
Пермь, Пермский, Пермский край

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