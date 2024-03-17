Ашуха (Макарова) Марина Владимировна
Место рождения
Дата рождения29.01.1965
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1965
Отец: Армянин Неизвестный
Мать: Эмма Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ашуха Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ашуха Григорий Александрович
Отец ребёнка: Ашуха Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ашуха Семен Александрович
Отец ребёнка: Ашуха Александр Иванович
Место жительства
Неизвестно
Пермь, Пермский, Пермский край