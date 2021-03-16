Ашуха Иван Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1938
Дата смерти16.03.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1938
Отец: Ашуха Лаврентий Иванович
Мать: Ашуха Ева Тимофеевна
Рождение ребёнка
03.10.1963
Дочь: Аумтрея Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Плотникова Нина Ефимовна
Собак, Казталовский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Плотникова Нина Ефимовна
Смерть
16.03.2021