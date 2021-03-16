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Ашуха Иван Лаврентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1938

Дата смерти

16.03.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1938

Отец: Ашуха Лаврентий Иванович

Мать: Ашуха Ева Тимофеевна

Рождение ребёнка
03.10.1963

Дочь: Аумтрея Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Плотникова Нина Ефимовна

Собак, Казталовский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ашуха Александр Иванович

Мать ребёнка: Плотникова Нина Ефимовна

Смерть
16.03.2021
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