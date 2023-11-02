Чмелева (Сыченко) Дарья Ионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1904
Дата смерти26.10.1983
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1904
Отец: Сыченко Иона
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Корнелюк Георгий Иванович
Рождение ребёнка
1927
Сын: Корнелюк Анатолий Егорович
Отец ребёнка: Корнелюк Георгий Иванович
Рождение ребёнка
Между 1931 и 1934
Отец ребёнка: Корнелюк Георгий Иванович
Рождение ребёнка
?.02.1931
Сын: Корнелюк Владимир Егорович
Отец ребёнка: Корнелюк Георгий Иванович
Рождение ребёнка
1935
Сын: Корнелюк Василий Егорович
Отец ребёнка: Корнелюк Георгий Иванович
Смерть
26.10.1983
Тропарево, Можайский, Московская область