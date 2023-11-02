Чмелева (Сыченко) Дарья Ионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чмелева (Сыченко) Дарья Ионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1904

Дата смерти

26.10.1983

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1904

Отец: Сыченко Иона

Мать: Сыченко Устиния (Иустиния) Фомова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнелюк Георгий Иванович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Корнелюк Лев Егорович

Отец ребёнка: Корнелюк Георгий Иванович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Корнелюк Анатолий Егорович

Отец ребёнка: Корнелюк Георгий Иванович

Рождение ребёнка
Между 1931 и 1934

Сын: Корнелюк Эдуард Егорович

Отец ребёнка: Корнелюк Георгий Иванович

Рождение ребёнка
?.02.1931

Сын: Корнелюк Владимир Егорович

Отец ребёнка: Корнелюк Георгий Иванович

Рождение ребёнка
1935

Сын: Корнелюк Василий Егорович

Отец ребёнка: Корнелюк Георгий Иванович

Смерть
26.10.1983
Тропарево, Можайский, Московская область

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