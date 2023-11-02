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Корнелюк Георгий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

06.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чмелева (Сыченко) Дарья Ионова

Рождение ребёнка
1926

Сын: Корнелюк Лев Егорович

Мать ребёнка: Чмелева (Сыченко) Дарья Ионова

Рождение ребёнка
1927

Сын: Корнелюк Анатолий Егорович

Мать ребёнка: Чмелева (Сыченко) Дарья Ионова

Рождение ребёнка
Между 1931 и 1934

Сын: Корнелюк Эдуард Егорович

Мать ребёнка: Чмелева (Сыченко) Дарья Ионова

Рождение ребёнка
?.02.1931

Сын: Корнелюк Владимир Егорович

Мать ребёнка: Чмелева (Сыченко) Дарья Ионова

Рождение ребёнка
1935

Сын: Корнелюк Василий Егорович

Мать ребёнка: Чмелева (Сыченко) Дарья Ионова

Смерть
06.03.1943
Бывалицы, Вяземский муниципальный район, Смоленская область

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