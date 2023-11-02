Корнелюк Георгий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти06.03.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Чмелева (Сыченко) Дарья Ионова
Рождение ребёнка
1927
Сын: Корнелюк Анатолий Егорович
Мать ребёнка: Чмелева (Сыченко) Дарья Ионова
Рождение ребёнка
Между 1931 и 1934
Мать ребёнка: Чмелева (Сыченко) Дарья Ионова
Рождение ребёнка
?.02.1931
Сын: Корнелюк Владимир Егорович
Мать ребёнка: Чмелева (Сыченко) Дарья Ионова
Рождение ребёнка
1935
Сын: Корнелюк Василий Егорович
Мать ребёнка: Чмелева (Сыченко) Дарья Ионова
Смерть
06.03.1943
Бывалицы, Вяземский муниципальный район, Смоленская область