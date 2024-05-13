Андожский Всеволод Дмитриевич 01.08.1907 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАндожский Всеволод Дмитриевич

Андожский Всеволод Дмитриевич

Место рождения

Днепропетровск, Семипалатинск

Дата рождения

01.08.1907

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1907

Отец: Андожский Дмитрий Васильевич

Мать: (Андожская) Елизавета Федоровна

Днепропетровск, Семипалатинск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Грекова) Наталия Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Профессор, доктор технических наук
Работа или профессия
Неизвестно
Профессор, доктор технических наук
Место жительства
Неизвестно
Ленинград
Место жительства
Неизвестно
Ленинград
Рождение ребёнка
21.11.1945

Сын: Андожский Иван Всеволодович

Мать ребёнка: (Грекова) Наталия Ивановна

Ленинград
Смерть
1992
Санкт-Петербург
Причина смерти: Рак кишечника

Мы используем куки для улучшения работы сайта.