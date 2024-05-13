Андожский Всеволод Дмитриевич
Место рожденияДнепропетровск, Семипалатинск
Дата рождения01.08.1907
Дата смерти1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1907
Днепропетровск, Семипалатинск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Профессор, доктор технических наук
Работа или профессия
Неизвестно
Профессор, доктор технических наук
Место жительства
Неизвестно
Ленинград
Место жительства
Неизвестно
Ленинград
Рождение ребёнка
21.11.1945
Сын: Андожский Иван Всеволодович
Мать ребёнка: (Грекова) Наталия Ивановна
Ленинград
Смерть
1992
Санкт-Петербург
Причина смерти: Рак кишечника