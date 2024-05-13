(Грекова) Наталия Ивановна
Место рожденияСанкт-Петербург
Дата рождения15.08.1908
Дата смерти1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1908
Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Биохимик, канд. наук
Место жительства
Неизвестно
Ленинград
Рождение ребёнка
21.11.1945
Сын: Андожский Иван Всеволодович
Отец ребёнка: Андожский Всеволод Дмитриевич
Ленинград
Смерть
1982
Ленинград
Причина смерти: Рак желудка