(Грекова) Наталия Ивановна 15.08.1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Грекова) Наталия Ивановна

Место рождения

Санкт-Петербург

Дата рождения

15.08.1908

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1908

Отец: Греков Иван Иванович

Мать: (Уваровская) Елена Афанасьевна

Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андожский Всеволод Дмитриевич

Работа или профессия
Неизвестно
Биохимик, канд. наук
Место жительства
Неизвестно
Ленинград
Рождение ребёнка
21.11.1945

Сын: Андожский Иван Всеволодович

Отец ребёнка: Андожский Всеволод Дмитриевич

Ленинград
Смерть
1982
Ленинград
Причина смерти: Рак желудка

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