Безрукова Пелагея Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти19.02.1971
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Безрукова Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Безруков Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Безрукова Антонина Григорьевна
Отец ребёнка: Безруков Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
1929
Сын: Безруков Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Безруков Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
16.02.1932
Дочь: Николаева (Безрукова) Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Безруков Григорий Алексеевич
Смерть
19.02.1971