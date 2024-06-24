Безрукова Пелагея Степановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБезрукова Пелагея Степановна

Безрукова Пелагея Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

19.02.1971

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Безрукова Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Безруков Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Безрукова Антонина Григорьевна

Отец ребёнка: Безруков Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
1929

Сын: Безруков Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Безруков Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
16.02.1932

Дочь: Николаева (Безрукова) Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Безруков Григорий Алексеевич

Смерть
19.02.1971

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