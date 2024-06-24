Безруков Григорий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти05.09.1965
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Безруков Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Безрукова Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Безрукова Пелагея Степановна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Безрукова Антонина Григорьевна
Мать ребёнка: Безрукова Пелагея Степановна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Безруков Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Безрукова Пелагея Степановна
Рождение ребёнка
16.02.1932
Дочь: Николаева (Безрукова) Валентина Григорьевна
Мать ребёнка: Безрукова Пелагея Степановна
Смерть
05.09.1965