Хахалин Иван Осипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХахалин Иван Осипов

Хахалин Иван Осипов

avatar

Место рождения

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

17.11.1887 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Хахалин Осип Никифоров

Мать: Хахалина Елена Иванова

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Хахалин Иоаким Иванов

Мать ребёнка: Варвара Климовна

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Хахалин Иван

Мать ребёнка: Варвара Климовна

Рождение ребёнка
Между 1851 и 1852

Сын: Хахалин Роман Иванов

Мать ребёнка: Варвара Климовна

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гликерия Андреева

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Смерть
17.11.1887 ст.
Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close