Хахалин Иван Осипов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806
Дата смерти17.11.1887 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: Хахалин Осип Никифоров
Мать: Хахалина Елена Иванова
Рождение ребёнка
Около 1837
Мать ребёнка: Варвара Климовна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Хахалин Иван
Мать ребёнка: Варвара Климовна
Рождение ребёнка
Между 1851 и 1852
Сын: Хахалин Роман Иванов
Мать ребёнка: Варвара Климовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гликерия Андреева
Смерть
17.11.1887 ст.
Причина смерти: Естественная смерть/старость