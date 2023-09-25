Варвара Климовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Хахалин Иоаким
Отец ребёнка: Хахалин Иван Осипович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Хахалин Иван
Отец ребёнка: Хахалин Иван Осипович
Рождение ребёнка
Между 1851 и 1852
Сын: Хахалин Роман
Отец ребёнка: Хахалин Иван Осипович
Смерть
Неизвестно