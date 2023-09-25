Варвара Климовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Климовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1837 г.р.
1849 г.р.
Между 1851 и 1852 г.р.

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Место
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Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Хахалин Иоаким

Отец ребёнка: Хахалин Иван Осипович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Хахалин Иван

Отец ребёнка: Хахалин Иван Осипович

Рождение ребёнка
Между 1851 и 1852

Сын: Хахалин Роман

Отец ребёнка: Хахалин Иван Осипович

Смерть
Неизвестно
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