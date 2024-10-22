Шамохтова (-) Пелагея Родионовна 06.10.1872 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Шамохтова (-) Пелагея Родионовна

Место рождения

Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область

Дата рождения

06.10.1872 ст.

Дата смерти

После 1939

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1872 ст.

Отец: - Родион Григорьевич

Мать: не указана

Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область
Бракосочетание
08.02.1889 ст.

Муж: Шомохтов (Шамохтов) Филипп Александрович

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1895 ст.

Сын: Шомохтов (Шамохтов) Никифор Филиппович

Отец ребёнка: Шомохтов (Шамохтов) Филипп Александрович

Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
До 1900 ст.

Дочь: - (Шамохтова) Дарья Филипповна

Отец ребёнка: Шомохтов (Шамохтов) Филипп Александрович

Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
03.07.1902 ст.

Сын: Шомохтов (Шамохтов) Сергей Филиппович

Отец ребёнка: Шомохтов (Шамохтов) Филипп Александрович

Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.118-119 (Рождение №-61м)
Рождение ребёнка
22.06.1910 ст.

Дочь: Шамохтова Мария Филипповна

Отец ребёнка: Шомохтов (Шамохтов) Филипп Александрович

Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-45 стр.78-79 (Рождение №-67ж)
Смерть
После 1939
Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область

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