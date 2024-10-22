Шамохтова (-) Пелагея Родионовна
Место рождения
Дата рождения06.10.1872 ст.
Дата смертиПосле 1939
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1872 ст.
Отец: - Родион Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1889 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1895 ст.
Рождение ребёнка
До 1900 ст.
Дочь: - (Шамохтова) Дарья Филипповна
Отец ребёнка: Шомохтов (Шамохтов) Филипп Александрович
Рождение ребёнка
03.07.1902 ст.
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.118-119 (Рождение №-61м)
Рождение ребёнка
22.06.1910 ст.
Дочь: Шамохтова Мария Филипповна
Отец ребёнка: Шомохтов (Шамохтов) Филипп Александрович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-45 стр.78-79 (Рождение №-67ж)
Смерть
После 1939