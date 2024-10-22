Шомохтов (Шамохтов) Никифор Филиппович
Место рождения
Дата рождения1895 ст.
Дата смерти26.01.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895 ст.
Восприемник
1910 ст.
Поручитель
19.01.1918 ст.
Жених: Смирнов Михаил Николаевич - крестьянский сын-солдат из д.Ключёвка; Невеста: Александра Михайловна - крестьянская девица, дочь умершего крестьянина из д.Герасимово, Кологривской волости
Бракосочетание
Около 1920
Рождение ребёнка
1921
Дочь: - (Шомохтова) Наталья Никифоровна
Мать ребёнка: Шомохтова (Смирнова) Анна Николаевна
Рождение ребёнка
22.10.1923
Сын: Шомохтов Александр Никифорович
Мать ребёнка: Шомохтова (Смирнова) Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: - (Шомохтова) Дарья Никифоровна
Мать ребёнка: Шомохтова (Смирнова) Анна Николаевна
Захоронение (военное)
26.01.1943
Назия, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
26.01.1943
Умер от ранения в ВОВ