Шомохтов (Шамохтов) Никифор Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шомохтов (Шамохтов) Никифор Филиппович

Место рождения

Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область

Дата рождения

1895 ст.

Дата смерти

26.01.1943

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895 ст.

Отец: Шомохтов (Шамохтов) Филипп Александрович

Мать: Шамохтова (-) Пелагея Родионовна

Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область
Восприемник
1910 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Поручитель
19.01.1918 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Жених: Смирнов Михаил Николаевич - крестьянский сын-солдат из д.Ключёвка; Невеста: Александра Михайловна - крестьянская девица, дочь умершего крестьянина из д.Герасимово, Кологривской волости
Бракосочетание
Около 1920

Жена: Шомохтова (Смирнова) Анна Николаевна

Рождение ребёнка
1921

Дочь: - (Шомохтова) Наталья Никифоровна

Мать ребёнка: Шомохтова (Смирнова) Анна Николаевна

Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
22.10.1923

Сын: Шомохтов Александр Никифорович

Мать ребёнка: Шомохтова (Смирнова) Анна Николаевна

Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: - (Шомохтова) Дарья Никифоровна

Мать ребёнка: Шомохтова (Смирнова) Анна Николаевна

Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область
Захоронение (военное)
26.01.1943
Назия, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
26.01.1943
Умер от ранения в ВОВ

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